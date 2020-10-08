71-річна співачка Алла Пугачова вразила моложавим виглядом в яскравому вбранні

Як передає Politeka.net, кумедне відео з примадонною з'явилося в ТікТок її чоловіка, російського коміка Максима Галкіна. Пугачова була одягнена в красиву спідницю і яскравий червоний светр. Образ доповнювали червоні гетри.

Співачка стояла біля дверей і позувала на камеру, поки Галкін її знімав.

"Яка красуня! А!",- промовляє комік.

Пугачова не розгубилася і вирішила задерти ногу перед чоловіком.

"Відхопив собі жар-птицю!",- підмітила Пугачова, грайливо дивлячись в камеру.

У молодіжній мережі відео з примадонною зібрало майже 4 мільйони переглядів. У коментарях думка з приводу зовнішності Пугачової сильно відрізнялася.

"Талант, красу у неї не відняти, вона велика жінка, її зірка горить дуже яскраво", "Жар-птиця на ногах ледве стоїть) об стовп тримається ледве ледве», «Алла звичайно Вогонь жінка», «чомусь сумно на це дивитися», «Жар-птиця! Тільки прострочена", "Ледве розмовляє. Зовсім здала", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що в мережі з'явився атмосферний знімок, в якому передалася "ціла епоха". На фото молода Пугачова була в оточенні інших зірок, у тому числі своєї дочки Христини Орбакайте, екс-вокаліста А-Студіо Батирхана Шукенова і рок-музиканта Володимира Кузьміна.

Нагадаємо, що спливли пікантні подробиці з шаленої молодості Пугачової: "Алла любила...".

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