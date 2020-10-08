У Сумах місцева влада вирішила піти на посилення карантинних заходів у зв'язку з погіршенням ситуації із захворюваністю китайським вірусом

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на відеозвернення мера Сум Олександра Лисенка, оприлюднене у Facebook.

За словами чиновника, в місті планують істотно посилити карантинні заходи, зокрема передбачено введення 100-відсоткового масочного режиму. Дане рішення мають ухвалити у четвер, 8 жовтня на засіданні місцевого виконкому.

Крім цього, в місті обмежать проведення масових заходів, а число груп, які перевіряють дотримання карантинним заходів закладами громадського харчування, відпочинку і транспортом, виросте з 3 до 30.

Також в обласному центрі з 12 жовтня збираються дезінфікувати місця загального користування в житлових будівлях і в офісах, а вже з сьогоднішнього дня буде обмежений прийом громадян установами, що забезпечують життєдіяльність Сум.

Раніше ми писали про те, що стало відомо, що чекає Україну в найближчому майбутньому через пандемію коронавірусу. Зокрема, лікар-Вірусолог Андрій Александрін заявив що Україну чекає досить серйозне зростання захворюваності коронавірусом. При цьому він назвав терміни, коли в Україні можуть виявляти до 12 тисяч випадків зараження щодня. За його прогнозами, це трапиться зовсім скоро і найгірший період для українців ще попереду.

"ВООЗ прогнозує, що очікується виявлення COVID-19 на рівні 9 тисяч щодня. Але я думаю, це не межа ... якщо у нас будуть дозволяти можливості лабораторної діагностики, то думаю, що у нас буде показувати і більше даних... я думаю, що в листопаді місяці ми будемо спостерігати захворюваність не менше 10-12 тисяч щодня", — зазначив лікар.

Александрін додав, що вже почався сезон гострих респіраторних захворювань і на сьогоднішній день висока ймовірність заразитися не тільки COVID-19. Саме сезонні віруси дають додаткове навантаження на медичну систему.

В Одеській області все більше шкіл і КЛАСІВ йдуть на карантин у зв'язку зі стрімким зростанням захворюваності серед дітей. Станом на 24 вересня на території Одеського регіону в навчальних закладах китайським вірусом заразилися 209 осіб, з них 91 школяр і 122 педагогів. Таку інформацію в ході брифінгу озвучив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров. За його словами, всього на самоізоляцію в регіоні пішло 1 598 осіб з 55 класів, з яких 1 476 учнів і 131 працівник.

Нагадаємо, Китайський вірус завдає нового удару, школи закриваються одна за одною.

Як повідомляла Politeka, у Києві масово закривають школи і дитсадки, Заява Кличка.

Також Politeka писала, що дистанціонка в школах на карантині вивела з себе українців.