56-річна співачка Альона Апіна стала гостею шоу Максима Галкіна "Музикаліті", яке виходить на Ютуб

Як передає Politeka.net, про це стало відомо з інстаграму російського коміка, в якому він опублікував відео-анонс передачі. На ролику Галкін стояв поруч із зіркою 90-х Апіною і популярним ТікТокером Данею Мілохіним. Всі троє виконали ТікТок танець під пісню Апіної.

"Зустрічайте нову битву поколінь! Головний Тік-токер @danya_milokhin і легендарний ой-лехер @neapina зійшлися в гарячій суперечці про свіжі треки!",- підписав відео Галкін.

У коментарях почалося бурхливе обговорення зовнішнього вигляду Альони Апіної. Відразу десятки шанувальників звернули увагу на те, що з першого погляду Апіна неймовірно сильно схожа на ведучу «Орла і решки» Настю Івлеєву.

"Спочатку подумала, що Івлеєва зліва", "Ага, молодіють наші зірки на очах, я думала Рудковська», «бабуся Івлеєвої!)", "Мілохін вже і сюди добрався", "ніколи б її не впізнала, якщо б не було підпису", "Блін, я перші кілька секунд думала що це Настя Івлеєва)", "Апіну не впізнати, перебір з філерами, все треба робити в міру!",- пишуть користувачі мережі.

Як відомо, в шоу «Музикаліті» представники різних поколінь слухають треки один одного і оцінюють їх.

Нагадаємо, що Івлеєва вразила надзвичайно дорогим відпочинком на Мальдівах.

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