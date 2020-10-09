Відома українська модель Міла Кузнєцова, яка є володаркою найбільшого в Україні бюста, підкреслила свої достоїнства червоним купальником
Кузнєцова нерідко радує шанувальників своїми жаркими образами. Цього разу зірка опублікувала яскраве фото у своєму Instagram, писати Politeka.net.
На знімку модель позувала в червоному купальнику з пікантним декольте, з нього виставилися пишні груди зірки і ледь не вистрибували.
Величезний виріз ледь не доходив до пупка, а маленький поясок внизу з'єднав дві частини тканини, щоб притримати їх, а також виділив талію.
Фото було зроблено на природі, Міла взяла в руку листочок, і подивилася на нього великими очима, відкривши рот, ніби від подиву.
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У пості зірка розповіла, що для шанувальників публікує унікальні фото на іншій платформі.
"Спасибі, що були зі мною, і я можу порадувати вас ексклюзивними фотографіями💙 🍰 🍹 🔥", - написала модель.
За дві години пост зібрав понад 3000 лайків і багато коментарів.
"Мила, тобі дуже пасує червоний колір🔥", " Ви скарб і задоволення. ❤ ️ ", "Вау", " Ну, ви круті. Такої зйомки я ще не бачив", "Вау, справжні фанати точно оцінять цю красу, ти шикарна😍", "Гарненька", "класне таке фото вийшло😻красуня🔥", "оригінальне фото👍", "Ну прямо русалка вийшла з прибережної трави...❤ ️ ",- написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Міла Кузнєцова з'явилася в "Дизель-Шоу" і оприлюднила фото з акторами. Гуморист Сергій Писаренко зазирнув на принади моделі, що стирчать з декольте, при цьому відсунувши від пишногрудої красуні свого колегу Євгена Нікішина.
Нагадаємо, що Міла Кузнєцова розкрила халатик і показала всю себе: "одружився б".
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