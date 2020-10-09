Відома українська модель Міла Кузнєцова, яка є володаркою найбільшого в Україні бюста, підкреслила свої достоїнства червоним купальником

Кузнєцова нерідко радує шанувальників своїми жаркими образами. Цього разу зірка опублікувала яскраве фото у своєму Instagram, писати Politeka.net.

На знімку модель позувала в червоному купальнику з пікантним декольте, з нього виставилися пишні груди зірки і ледь не вистрибували.

Величезний виріз ледь не доходив до пупка, а маленький поясок внизу з'єднав дві частини тканини, щоб притримати їх, а також виділив талію.

Фото було зроблено на природі, Міла взяла в руку листочок, і подивилася на нього великими очима, відкривши рот, ніби від подиву.

У пості зірка розповіла, що для шанувальників публікує унікальні фото на іншій платформі.

"Спасибі, що були зі мною, і я можу порадувати вас ексклюзивними фотографіями💙 🍰 🍹 🔥", - написала модель.

За дві години пост зібрав понад 3000 лайків і багато коментарів.

"Мила, тобі дуже пасує червоний колір🔥", " Ви скарб і задоволення. ❤ ️ ", "Вау", " Ну, ви круті. Такої зйомки я ще не бачив", "Вау, справжні фанати точно оцінять цю красу, ти шикарна😍", "Гарненька", "класне таке фото вийшло😻красуня🔥", "оригінальне фото👍", "Ну прямо русалка вийшла з прибережної трави...❤ ️ ",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Міла Кузнєцова з'явилася в "Дизель-Шоу" і оприлюднила фото з акторами. Гуморист Сергій Писаренко зазирнув на принади моделі, що стирчать з декольте, при цьому відсунувши від пишногрудої красуні свого колегу Євгена Нікішина.

Нагадаємо, що Міла Кузнєцова розкрила халатик і показала всю себе: "одружився б".

Як Politeka писала, що Міла Кузнєцова переборщила з розміром декольте на велопрогулянці:»неможливо не любити".

Також Politeka повідомляла, що Міла Кузнєцова блиснула формами і показала, як отримує незабутні враження: «дуже чітко».