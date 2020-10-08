Кілька тижнів тому публіка намагалася дізнатися ім'я головного героя нового сезону російського "Холостяка"

А зовсім недавно стало відомо, хто ж опиниться в центрі подій і за чиє серце боротимуться дівчата. Як виявилося, всіх кандидатів обійшов Тіматі, який нещодавно розлучився з обраницею – всього місяць тому.

В офіційному релізі телеканалу " ТНТ " сказано, що Тіматі — один з найвідоміших і значущих людей в російському шоу-бізнесі. Музикант, продюсер, бізнесмен, мільйонер входить в 10-ку найбагатших російських зірок до 40 років за версією Forbes:

"Тимур заснував один з найбільших мультибрендів Black Star, під ім'ям якого існує музичний лейбл, мережа ресторанів, автомийок, тату-салон і барбершоп, лінія одягу. Тимур веде активний спосіб життя, захоплюється серфінгом, любить Екстремальний спорт і подорожі. Але що ховається за красивими картинками розкішного життя? І чому один з найбільш завидних женихів країни шукає любов в реаліті-шоу?"- повідомляє телеканал.

Фанати бурхливо обговорюють цю новину, адже тільки у вересні співак розлучився з моделлю Анастасією Решетовою. Пара зустрічалася з 2015 року, а в жовтні 2019 року у пари народився син. Проте, шлюб врятувати не вдалося і тепер зірки спілкуються один з одним заради дитини.

До цього Решетова заявила, що останній рік у шлюбі був нелегким для обох. Навіть дитина, Ратмір, не змогла врятувати стосунки. При цьому ніяких претензій один до одного у колишнього подружжя немає.

До слова, в мережі ходять чутки, що в розставанні винна свекруха моделі. Нібито Симона Юнусова була проти відносин сина Решетової.

У ЗМІ з'явилася інформація, що після розлучення репер переїхав в шикарний будинок в ЖК "Снігурі". Таким чином, артист тепер живе під боком співачки і телеведучої Ольги Бузової.

Вартість квартир в цьому районі починається від 45 мільйонів рублів. Наприклад, Ольга в 2019 році заплатила за 220 квадратних метрів 120 мільйонів рублів.

Нагадавши, з Настею Івлєєвою з "Орла і Решки" пообіцяли жорстко розправитися: "З'їм з потрохами", відео з погрозами Тіматі.

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