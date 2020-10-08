Несколько недель назад публика пыталась узнать имя главного героя нового сезона российского «Холостяка»

А совсем недавно стало известно, кто же окажется в центре событий и за чье сердце будут бороться девушки. Как оказалось, всех кандидатов обошел Тимати, который недавно расстался с избранницей – всего месяц назад.

В официальном релизе телеканала «ТНТ» сказано, что Тимати — один из самых известных и значимых людей в российском шоу-бизнесе. Музыкант, продюсер, бизнесмен, миллионер входит в 10-ку самых богатых российских звезд до 40 лет по версии Forbes:

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«Тимур основал один из самых крупных мультибрендов Black Star, под именем которого существует музыкальный лейбл, сеть ресторанов, автомоек, тату-салон и барбершоп, линия одежды. Тимур ведет активный образ жизни, увлекается серфингом, любит экстремальный спорт и путешествия. Но что прячется за красивыми картинками роскошной жизни?  И почему один из самых завидных женихов страны ищет любовь в реалити-шоу?» – сообщает телеканал.

Фанаты бурно обсуждают данную новость, ведь только в сентябре певец расстался с моделью Анастасией Решетовой. Пара встречалась с 2015 года, а в октябре 2019 года у пары родился сын. Тем не менее, брак спасти не удалось и теперь звезды общаются друг с другом ради ребенка.

До этого Решетова заявила, что последний год в браке был нелегким для обоих. Даже ребенок, Ратмир, не смог спасти отношения. При этом никаких претензий друг к другу у бывших супругов нет. 

К слову, в сети ходят слухи, что в расставании виновата свекровь модели. Якобы Симона Юнусова была против отношений сына Решетовой. 

В СМИ появилась информация, что после развода рэпер переехал в шикарный дом в ЖК "Снегири". Таким образом, артист теперь живет под боком певицы и телеведущей Ольги Бузовой. 

Стоимость квартир в этом районе начинается от 45 миллионов рублей. Например, Ольга в 2019 году заплатила за 220 квадратных метров  120 миллионов рублей. 

Напомним, с Настей Ивлеевой из "Орла и Решки" пообещали жестко расправиться: "Скушаю с потрохами", видео с угрозами Тимати.

Как сообщала Politeka, российский рэпер Тимати набросился на украинку из-за оккупантов на Донбассе: "Ни в чем не виноваты"

Также Politeka писала, что соблазнительная невеста Тимати позарилась на Монику Белуччи: «советуют быть скромнее»