Відома модель Кендіс Свейнпол з "Victoria's Secret" показала себе, захопивши фанатів і колег

На фото красуня здалася в коротких шортиках і білому топі. Зірка доповнила образ смугастою сорочкою, яку приспустила з плечей. Кендіс залишила волосся розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери. Дівчина вирішила показати себе на тлі зеленої рослинності. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати, включаючи колегу Жизель Олівейру, поставили понад 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Смачна"," прекрасний мій Голуб миру"," котячий трюк"," Помилуй, "" ти богиня!", "Чудова", "я так чертовски люблю тебе, ти навіть не уявляєш, лол", "бюстгальтер, який ви носите, новий бюстгальтер від бікіні", " Красива дівчина. Жива мрія", " Ах, я так рада новій колекції !!!", "Це реальний ангел", "такий дорогоцінний ангел", "хотів би я бути коханцем, хочу, щоб ти був моїм".

Повідомлялося, що 31-річна Південноафриканська модель Кендіс Свейнпол, ангел Victoria's Secret, приголомшила чуттєвим знімком на тлі дикої природи.

Красуня опублікувала архівне фото в своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала в одній сукні-пеньюарі, і то настільки мокрому, що видно кожен спокусливий вигин її чудового тіла.

Нагадавши, зірка Victoria's Secret в міні-ТОПі отримала насолоду від власних вигинів

А ще Politeka писала, що зірка Victoria's Secret Кендіс Свейнпол позувала повністю без одягу

Також Politeka повідомляла, що зірка Victoria's Secret засвітила найпотаємніше в шовковій сукні без білизни



