Христина Асмус втратила одну зі своїх найяскравіших ролей

Так, керівник творчого колективу в театрі імені Єрмолової Олег Меньшиков вирішив прибрати з репертуару одну з популярних постановок.

"Таке буває, що вистави знімають з репертуару. Сьогодні і завтра ми граємо останні вистави "Гамлет". Це самий хітовий наш спектакль, самий гастрольний. Навіть якщо стояло кілька вистав на місяць, квитки розкуповувалися в перші два дні продажів», — поскаржилася актриса на своїй сторінці в «Instagram».

Асмус додала, що репетирувати цю постановку їй доводилося на дев'ятому місяці вагітності своєю єдиною донькою Настею. А коли була призначена прем'єра, Христину убив недуга-зірка вийшла на сцену з високою температурою, але все одно впоралася з роллю.

"Мабуть, це буде суттєва втрата для театру і для нашого глядача. Але вистави в хорошому тонусі живуть, мені здається, років п'ять. І це було вірне рішення Олега Євгеновича Меньшикова», — написала Асмус.

Судячи з коментарів в мережі, глядачі будуть сумувати за виставою, але от не за Асмус.

"Вистава, звичайно, космічна, дивилася роки 3 тому.. Мега! Асмус, звичайно, як ложка дьогтю в бочці меду, ну, це можна абстрагуватися!» ,- пишуть в коментарях на офіційній сторінці театру в Instagram.

Нагадаємо, раніше Асмус повідомила про серйозні проблеми зі зв'язками. На своїй сторінці в Instagram актриса поділилася сумною новиною з фанатами – вона знаходиться в лікарні.

Христина розповіла, що втратила голос і зараз перебуває під наглядом медиків: їй проводять ряд лікувальних процедур.

Також Асмус зізналася, що через завантажений графік їй не вдається поспати і п'ять годин. Схоже, незважаючи ні на що зменшувати оберти вона не має наміру.

Пізніше з Асмус трапилася нова біда. Прокинувшись вранці вона побачила, що все обличчя, шию і спину жахливо обсипало. Лікарі поставили діагноз-алергічний дерматит.

Нагадавши, расшалившаяся Асмус показала довгий язик, не витримав навіть Тарзан.

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