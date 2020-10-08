Відома співачка Ані Лорак похвалилася фігуркою в розкішній сукні кольору золота

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок співачки з'явилося архівне фото, на якому вона позувала в красивій обтягуючій сукні. Лорак посміхалася і дивилася в кадр, її волосся красиво спадало на плечі. При цьому вся увага шанувальників була прикута до пишного бюста співачки, який вона упакувала в золотий корсет сукні. Груди красуні так і норовили вистрибнути з глибокого декольте.

"Співачка неймовірної краси, унікальний голос, якій підкорив мільйони слухачів по всьому світу. Щира і справжня, та, хто ніколи не здається, вірить в добро і несе світло! Наша Гордість! Найкраща, в світі!",- підписали фото автори фан-аккаунта.

У коментарях під постом співачці залишили масу приємних слів.

"Вона просто вогонь", "все ідеально","Немає слів! Краса у плоті!", "Супер", "найкраща однозначно", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ані Лорак здивувала новим образом. На одному з останніх концертів красуня позувала в темних обтягуючих брюках і об'ємному піджаку. На ногах співачки були туфлі на високому товстому каблуці. Волосся красуня акуратно заколола, щоб воно не заважало їй співати.

Нагадаємо, що Лорак без макіяжу спробувала приховати зайве під масивною кофтою: "просто нічого собі...".

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак, яку в дитинстві віддали в інтернат, здивувала знімком з мамою: "справжні чудеса...".

Також Politeka писала, що Лорак в майці, що просвічується, засвітила зайве в ресторані.