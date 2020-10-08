Відома українська співачка Віра Брежнєва випустила нову пісню про сестер

Як пише Politeka.net, про це вона розповіла у себе в Instagram, опублікувавши відразу три версії композиції.

"Це ж так круто, коли у тебе є #sestra по крові або по духу!!! Про це моя осіння прем'єра!",- підписала новий трек Брежнєва.

Варто відзначити, що співачці близька тема сестер, так як у самої Брежнєвої їх чотири. Артистка виросла в багатодітній родині.

Старша сестра Галина живе в Греції, куди поїхала ще в молодості. Про неї мало що відомо і вона рідко з'являється на загальних сімейних фото. А ось з молодшими сестрами-двійнятами Настею і Вікою Віра проводить багато часу. Вони часто зустрічаються на свята і відпочивають разом сім'ями.

Крім цього, у Віри є зведена сестра Ольга по батьку, яку вона знайшла вже в дорослому віці.

Як відомо, одна з сестер Брежнєвої Віка 10 років була одружена з продюсером Олександром Цекало і народила йому двох дітей. У Галини двоє дочок. Анастасія, як повідомляють ЗМІ, одружена з бізнесменом.

Всього у матері Брежнєвої вже семеро онуків. Вона із задоволенням проводить час з дітьми.

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