Politeka.net зібрала найяскравіші, красиві і несподівані образи зірок на власних весіллях.
У 2008 році українська поп-діва Тіна Кароль вийшла заміж за свого продюсера Євгена Огіра. Для свого весілля вибрала незвичайний наряд: її сукня була бежевого кольору, а корсет прикрашала вишивка.
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Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова в 2007 році вийшла заміж за бізнесмена Ігоря Вдовіна, і на своєму весіллі виглядала дуже привабливо. Вже потім зірка стала захоплюватися алкоголем і розгубила свою природну красу.
Легендарна Алла Пугачова ходила під вінець аж п'ять разів, і кожен раз — в білому вбранні. Не змінила своїм смакам Примадонна і під час весільних церемоній з Філіпом Кіркоровим і Максимом Галкіним.
Настя Каменських після тривалого таємного роману з Потапом все ж зіграла пишне весілля в 2019 році. За свято співачка встигла змінити кілька нарядів.
Ольга Бузова на своєму весіллі була справжньою красунею. Хоч її шлюб з футболістом Дмитром Тарасовим і протримався всього чотири роки і закінчився скандальним розлученням, весільні фото досі тішать серця шанувальників.
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