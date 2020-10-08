Весілля знаменитостей — це особлива подія, адже до них прикута увага мільйонів людей, і зіркові наречені намагаються продумати свій образ до дрібниць

Politeka.net зібрала найяскравіші, красиві і несподівані образи зірок на власних весіллях.

У 2008 році українська поп-діва Тіна Кароль вийшла заміж за свого продюсера Євгена Огіра. Для свого весілля вибрала незвичайний наряд: її сукня була бежевого кольору, а корсет прикрашала вишивка.

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова в 2007 році вийшла заміж за бізнесмена Ігоря Вдовіна, і на своєму весіллі виглядала дуже привабливо. Вже потім зірка стала захоплюватися алкоголем і розгубила свою природну красу.

Легендарна Алла Пугачова ходила під вінець аж п'ять разів, і кожен раз — в білому вбранні. Не змінила своїм смакам Примадонна і під час весільних церемоній з Філіпом Кіркоровим і Максимом Галкіним.

Настя Каменських після тривалого таємного роману з Потапом все ж зіграла пишне весілля в 2019 році. За свято співачка встигла змінити кілька нарядів.

Ольга Бузова на своєму весіллі була справжньою красунею. Хоч її шлюб з футболістом Дмитром Тарасовим і протримався всього чотири роки і закінчився скандальним розлученням, весільні фото досі тішать серця шанувальників.

Нагадаємо, постарілі Пугачова і Ротару ошелешили зовнішнім виглядом, без пластики боляче дивитися.

Як повідомляла Politeka, Ольга Бузова без ліфчика епічно зганьбилася перед публікою: "Підлизнула так підлизнула".

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