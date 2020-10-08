Далеко не всім щастить із першого разу зустріти справжнє кохання: і Ольга Фреймут, і Світлана Лобода, і інші знаменитості пройшли через розставання, не зумівши врятувати шлюб

Politeka.net згадувала, як виглядають перші чоловіки зірок, і зібрала фото зруйнованих пар.

Українська співачка Світлана Лобода кілька років перебувала в цивільному шлюбі з Андрієм Царем, від якого народила дочку Євангеліну.

Телеведуча і учасниця "Танців з зірками" Ольга Фреймут вперше вийшла заміж за головного режисера «5 каналу». Вже після цього шлюбу вона закрутила роман з британцем, від якого народила дочку Злату.

Співачка Віра Брежнєва до стосунків з Костянтином Меладзе була одружена з мільйонером Михайлом Кіперманом.

Першим чоловіком колеги Брежнєвої по "ВІА Грі" Анни Седокової став футболіст Валентин Белькевич, якому вона народила дочку. Шлюб тривав всього два роки.

Ольга Бузова любить виставляти своє особисте життя на загальний огляд. І шлюб з футболістом Дмитром Тарасовим не був винятком. У підсумку, чотири роки спільного життя закінчилися гучним розлученням з образами і скандалами.

Нагадавши, рідні сестри Бузової, Лободи, Асмус і Брежнєвої вразили зовнішністю, рідкісні фото.

Як повідомляла Politeka, Ольга Бузова без ліфчика епічно зганьбилася перед публікою: "Підлизнула так підлизнула".

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