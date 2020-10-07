Популярна українська ведуча Катя Осадча показала себе з чоловіком Юрієм Горбуновим у милих піжамах

Зворушливим сімейним знімком знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото пара ведучих сидить на сходинках у себе вдома, тісно притулившись один до одного. При цьому вони обидва позують в милих чорно-білих піжамах. Горбунов вибрав наряд в цяточку, а Осадча – в клітинку.

"Гріємося в обіймах і чекаємо бабине літо", - підписала фото ведуча, яка на знімку виглядає дуже щасливою.

Шанувальники пари тут же почали коментувати її пост.

"Ви дуже хороші. Обох розквітнути ще більше, коли стали парою", "ви дуже красива пара, приємно дивитися на любов і задоволення від життя, який випромінювати у ваших очах!", "Дуже красива пара, і ви Котити, світитися від щастя", "Катя ви супер і Юра ваш красені", "красиві і так молодо виглядаєте!", "Не можу намилуватися вами", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Осадча і Настя Каменських засвітилися разом з Юрієм Горбуновим і Олексієм Потапенко.

На фото зірка здалася в жовтій кофті і червоній спідниці. Волосся Осадча вирішила залишити розпущеним. Поруч стояв Горбунов в чорних штанях і толстовці, а за ним Настя Каменських. Можна побачити і Потапа, а також ще двох невідомих людей.

Нагадавши, ображений Остапчук публічно зчепився з шоу Осадчої.

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