Популярна українська ведуча Катя Осадча показала себе з чоловіком Юрієм Горбуновим у милих піжамах
Зворушливим сімейним знімком знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На фото пара ведучих сидить на сходинках у себе вдома, тісно притулившись один до одного. При цьому вони обидва позують в милих чорно-білих піжамах. Горбунов вибрав наряд в цяточку, а Осадча – в клітинку.
"Гріємося в обіймах і чекаємо бабине літо", - підписала фото ведуча, яка на знімку виглядає дуже щасливою.
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Шанувальники пари тут же почали коментувати її пост.
"Ви дуже хороші. Обох розквітнути ще більше, коли стали парою", "ви дуже красива пара, приємно дивитися на любов і задоволення від життя, який випромінювати у ваших очах!", "Дуже красива пара, і ви Котити, світитися від щастя", "Катя ви супер і Юра ваш красені", "красиві і так молодо виглядаєте!", "Не можу намилуватися вами", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Осадча і Настя Каменських засвітилися разом з Юрієм Горбуновим і Олексієм Потапенко.
На фото зірка здалася в жовтій кофті і червоній спідниці. Волосся Осадча вирішила залишити розпущеним. Поруч стояв Горбунов в чорних штанях і толстовці, а за ним Настя Каменських. Можна побачити і Потапа, а також ще двох невідомих людей.
Нагадавши, ображений Остапчук публічно зчепився з шоу Осадчої.
Як повідомляла Politeka, веселі Каменських і Осадча з чоловіками покрасувалися в строкатих нарядах: "тепленькі".
Також Politeka писала, що Осадча показала дуже рідкісне фото 18 - річного сина, про який мало хто знає: "синок-копія...".