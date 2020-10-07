Зірка Студії "Квартал 95" Олена Кравець показала, як розважаються на дитячому майданчику її молодші діти

Артистка поділилася милими короткими відео в розділі Сторіз свого Instagram. Про це пише Politeka.net.

На кадрах можна побачити, як чотирирічні двійнята Кравець Ваня і Катя катаються на каруселі на дитячому майданчику. На кадрах темно, ніби справа відбувається пізно вночі. При цьому Катя сидить на каруселі, а брат її катає, крокуючи прямо по калюжах.

"Ось, що значить брат справжній! Благодать яка - на майданчику нікого. Є візник-поромник, є пасажир. Чудово!" ,- коментує те, що відбувається задоволена мама.

В кінці відео вона помічає, що її син вже забруднив собі всі штани, катаючи сестру.

"Всю брудну роботу робиш ти", - жартома зазначила Кравець.

Судячи з усього, вона залишилася задоволена ввечері, проведеним з дітьми. Варто відзначити, що гумористка не часто показує в мережі своїх молодших дітей.

Раніше ми писали, що Кравець поділилася рідкісними сімейними фото.

Фото з прогулянки на катері зірка опублікувала у себе в Instagram. Красуня відпочивала з чоловіком Сергієм і маленькими дітьми Катею і Ванею, яким влітку виповнилося по 4 роки. Варто відзначити, що Кравець досить рідко ділиться сімейними фото і показує своїх молодших дітей, тому ці фото стали особливими.

Нагадавши, у мережі обговорюють третю вагітність Олени Кравець з "Квартал 95": "ви така красива".

Як повідомляла Politeka, Кравець з "Квартал 95" показала дітей, що підросли, і красеня-чоловіка: рідкісні сімейні фото.

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