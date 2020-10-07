Американська модель і підприємець Кайлі Дженнер похвалилася розкішною фігурою в одній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Відчуваю себе мило", - коротко йдеться в повідомленні.

На знімку Кайлі Дженнер позує в одному тісному бюстгальтері і джинсових штанях. При цьому красуня ефектно схопилася за штани, підкресливши пружні груди. Доповнювали образ знаменитості ідеальні макіяж і зачіска.

"Погляд хижачки" « "виглядаєш як дика кішка«,» королева«,» вау, ти чертовски крута«," ти вкрала моє повітря Малятко. Його потрібно повернути", - пишуть її шанувальники.

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Дані фото були зроблені в минулому році, коли на честь святкування Хелловіна, Кайлі вбралася в костюм сексуальної русалочки. Тоді всі були вражені ідеальним чином красуні, мабуть, тому фанати вирішили нагадати про нього.

Зірка одягла ліфчик у формі черепашок, який ідеально сидів на пишних грудях і підкреслив її. Красиві намистини доповнили ліфчик, а також сіточка.

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