Американська модель і підприємець Кайлі Дженнер похвалилася розкішною фігурою в одній білизні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Відчуваю себе мило", - коротко йдеться в повідомленні.
На знімку Кайлі Дженнер позує в одному тісному бюстгальтері і джинсових штанях. При цьому красуня ефектно схопилася за штани, підкресливши пружні груди. Доповнювали образ знаменитості ідеальні макіяж і зачіска.
"Погляд хижачки" « "виглядаєш як дика кішка«,» королева«,» вау, ти чертовски крута«," ти вкрала моє повітря Малятко. Його потрібно повернути", - пишуть її шанувальники.
Пишногруда "наречена" Харламова роз'ятрила фантазії глибокою зоною декольте: "Все приклеєне відвалиться"
Влад Яма з "Танців з зірками" не стримав сліз, почувши вердикт лікарів: "Спочатку це був просто біль"
Термінова госпіталізація Кіркорова, стало відомо про стан співака: "Є ризик, що..."
Масштабна НП обрушилася на Україну, вибухають боєприпаси: перші фото катастрофи
До цього повідомлялося, що легендарна американська модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер спокусила формами в костюмі русалочки
Дані фото були зроблені в минулому році, коли на честь святкування Хелловіна, Кайлі вбралася в костюм сексуальної русалочки. Тоді всі були вражені ідеальним чином красуні, мабуть, тому фанати вирішили нагадати про нього.
Зірка одягла ліфчик у формі черепашок, який ідеально сидів на пишних грудях і підкреслив її. Красиві намистини доповнили ліфчик, а також сіточка.
Нагадавши, шикарна Кайлі Дженнер в мереживі зігнулася, посвітивши пишністю
А ще Politeka писала, що Кайлі Дженнер прогулялася вулиці без штанів, сміливі кадри
Також Politeka повідомляла, що шикарна Кайлі Дженнер обтягнула пишності тонкою тканиною, засвітивши солодкі місця