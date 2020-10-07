Модель Ніколь Потуральскі, якій приписують роман з голлівудським актором Бредом Піттом, розбурхала мережу пікантними фото

На своїй сторінці в Instagram 27-річна красуня регулярно радує шанувальників знімками в купальниках, білизні і просто сміливих нарядах, передає Politeka.net. Напевно, колишнім дружинам Бреда Пітта — Дженніфер Еністон і Анджеліні Джолі — боляче дивитися на фото молодої і гарячої Ніколь.

Багато шанувальників Пітта говорять про схожість Потуральскі з Анджеліною Джолі: такі ж пухкі губи, пронизливий погляд, точена фігура.

Варто відзначити, що Ніколь Потуральскі одружена з 68-річним ресторатором Роландом Мері, у них є семирічний син Еміль. З Піттом модель вперше зустрілася на вечірці після прем'єри його фільму "Одного разу в... Голлівуді" в серпні 2019-го в Берліні, де тоді жила модель.

Інформація про роман моделі з Бредом Піттом облетіла таблоїди в серпні цього року. Пару встигли сфотографувати разом в аеропорту Ле-Кастейє. Пізніше актор привіз нову кохану у французький маєток Шато Міраваль, де в 2014 році одружився з Джолі.

Нагадавши, Пітт проміняв Джолі і Еністон на молоду модель, деталі бурхливого роману: "як закохані підлітки...".

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