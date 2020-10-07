Кім Кардашьян показала себе в спокусливому домашньому образі

Зірка американських реаліті-шоу поділилася новим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Як відомо, Кім вже давно займається своїм бізнесом, випускаючи нижню білизну для жінок власного бренду. З недавніх пір в асортименті бренду з'явився і комфортний домашній одяг.

Кардашьян вирішила особисто продемонструвати, як виглядають випускаються нею речі в домашній обстановці. Вона опублікувала ряд фотографій, на яких позує вдома в бежевому костюмі зі штанів і куртки.

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На одному з фото вона розстебнула куртку, під якою опинився стильний спортивний ліфчик, який ледве вмістив пишні груди красуні. Форми Кім так і приковують до себе погляд.

Шанувальники зірки прийшли в захват від її знімків і тут же почали буквально засипати її компліментами.

Раніше ми писали, що Кім показала себе в сміливому вбранні, захопивши фанатів.

На фото Кім показала себе в синьому топі і спідниці. Красуня сиділа на тлі моря, позуючи на кріслі. Волосся у Кардашьян були розпущеними, а сама зірка спокусливо вигнулася. На другому знімку красуня вже стояла і показувала свою фігуру, а на третьому вже продемонструвала себе в короткому ролику, демонструючи пишні груди в топіку.

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Azul 🦋

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Нагадавши, Кім Кардашьян захопила величезним розміром бюста в безсоромному топі: "дійсно хочу... ".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян затягнула бездоганні сідниці чорною шкірою: "ніхто не зрівняється".

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян обтягнула завидні розміри тісною білизною: "виглядає ідеально".