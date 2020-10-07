Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копій американської зірки Кім Кардаш'ян, похвалилася розкішною фігурою в сукні тілесного кольору

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, красуня позує в облягаючому платті, ефектно демонструючи фігуру під час красі. Як можна помітити, Квітко вирішила не обтяжувати її білизною, через що в кадр потрапило явно зайве.

"Королівський розмір", "богиня», «Ти виглядаєш чертовски круто в це плаття", " фантастичні вигини. Можна дивитися вічно«,» виглядаєш дуже добре«,» мила крихта", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардаш'ян, підкорила кадром без ліфчика.

Модель досить часто показує себе в самих провокаційних образах і без найменшої краплі сорому зазначає, що їй подобається її фігура. Низькоросла дівчина важить понад сімдесят кілограмів, однак при цьому володіє тонкою талією і шостим розміром бюста.

Анастасія прославилася в Instagram саме через "белфі" - пікантні фото, на яких найчастіше показаний бюст або сідниці. Термін був придуманий самою Кім Кардаш'ян і став дуже популярним.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику: "Вау, світиться".

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