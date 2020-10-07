У багатьох зірок, серед яких Христина Асмус, Світлана Лобода, Ольга Бузова і Віра Брежнєва, є менш відомі родичі, яким теж є чим похвалитися

Politeka.net зібрала рідкісні фото, що демонструють, як сьогодні виглядають сестри популярних артисток.

Скандальна актриса Христина Асмус, яка зараз перебуває в шлюборозлучному процесі з Гаріком Харламовим, росла в багатодітній родині. У неї є дві старші і одна молодша сестри. Нещодавно актриса поділилася рідкісним сімейним фото, на якому чотири красуні-сестри сиділи разом на одному дивані.

У Віри Брежнєвої, як і у Асмус, є три сестри. Старша Галина живе за кордоном, а молодші близнючки Анастасія та Вікторія частенько з'являються в компанії Віри. Вікторія Галушка 10 років була зразковою дружиною шоумена Олександра Цекало і народила йому дітей.

Дуже близькі стосунки пов'язують Світлану Лободу з її молодшою сестрою Ксенією. Дівчата також дуже схожі зовні: якби Ксюша пофарбувала волосся в білий колір, її було б складно відрізнити від знаменитої сестри. Красуня не женеться за славою. Нещодавно вона вийшла заміж і цілком задоволена своїм життям.

Є рідна сестра і у зірки "Дом-2" Ольги Бузової. Більше року поп-діва була в сварці і навіть не розмовляла з молодшою на два роки сестрою Ганною, але зараз дівчата знову відновили стосунки. Подейкують, що Анна намагалася будувати свою кар'єру за рахунок знаменитої сестрички.

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