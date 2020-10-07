Виявляється, гарненько попітніти, а потім пірнути в чан любить не тільки Волочкова. До неї в цих утіхах приєдналися телеведуча Анфіса Чехова, зірка шоу "Дом-2" Ольга Бузова і співачка Наташа Корольова, передає Politeka.net.
Волочкова на своїй сторінці в Instagram з божевільною регулярністю викладає фото і відео з банним віником в руках. При цьому балерина позує або в міні-бікіні, або повністю оголеною, навіть під час виконання коронного шпагату.
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Пристрасть Волочкової до лазні розділила також співачка Наташа Корольова, яка зараз намагається відійти від скандалу зі зрадами її чоловіка Тарзана. Для прийняття спа-процедур Корольова недавно вибралася в заміський комплекс. Артистка, обмотавшись бірюзовим рушником і натягнувши традиційну шапочку для лазні, позувала в дверях парилки і тримала віники.
Улюблену забаву Волочкової нещодавно зважилася повторити і Анфіса Чехова. Пишногруда телеведуча показала, як ніжиться в чані з водою.
"Вчора я випробувала на собі всі принади російської лазні. Віниками відходили, в чані зварили, евкаліптом, лавандою і буркуном надихалася. І навіть в хамамі полежала☺️ Взагалі, я не фанат лазні, але не спробувати банний обряд - це злочин! Багато сюди їдуть саме за цим😍 і я такий кайф вчора отримала😋", - поділилася Анфіса.
Ольга Бузова, провівши день в найкращій лазні Сочі, закликала шанувальників піклуватися про своє здоров'я.
"Лазня, масаж, чай з травами і свіже гірське повітря... я дуже вас прошу, бережіть своє здоров'я, займайтеся спортом і правильно харчуйтеся, кидайте шкідливі звички і ведіть здоровий спосіб життя», - написала Бузова на своїй сторінці в соцмережі під знімком в бікіні.
Нагадавши, коханка Тарзана вирішила добити Наташу Корольову новою порцією одкровень: "я була не одна".
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