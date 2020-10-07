Скандальна балерина Анастасія Волочкова є найзавзятішою прихильницею лазні серед зірок шоу-бізнесу, але й інші знаменитості підхопили "тренд" і діляться відвертими фото з парилки

Виявляється, гарненько попітніти, а потім пірнути в чан любить не тільки Волочкова. До неї в цих утіхах приєдналися телеведуча Анфіса Чехова, зірка шоу "Дом-2" Ольга Бузова і співачка Наташа Корольова, передає Politeka.net.

Волочкова на своїй сторінці в Instagram з божевільною регулярністю викладає фото і відео з банним віником в руках. При цьому балерина позує або в міні-бікіні, або повністю оголеною, навіть під час виконання коронного шпагату.

Пристрасть Волочкової до лазні розділила також співачка Наташа Корольова, яка зараз намагається відійти від скандалу зі зрадами її чоловіка Тарзана. Для прийняття спа-процедур Корольова недавно вибралася в заміський комплекс. Артистка, обмотавшись бірюзовим рушником і натягнувши традиційну шапочку для лазні, позувала в дверях парилки і тримала віники.

Улюблену забаву Волочкової нещодавно зважилася повторити і Анфіса Чехова. Пишногруда телеведуча показала, як ніжиться в чані з водою.

"Вчора я випробувала на собі всі принади російської лазні. Віниками відходили, в чані зварили, евкаліптом, лавандою і буркуном надихалася. І навіть в хамамі полежала☺️ Взагалі, я не фанат лазні, але не спробувати банний обряд - це злочин! Багато сюди їдуть саме за цим😍 і я такий кайф вчора отримала😋", - поділилася Анфіса.

Ольга Бузова, провівши день в найкращій лазні Сочі, закликала шанувальників піклуватися про своє здоров'я.

"Лазня, масаж, чай з травами і свіже гірське повітря... я дуже вас прошу, бережіть своє здоров'я, займайтеся спортом і правильно харчуйтеся, кидайте шкідливі звички і ведіть здоровий спосіб життя», - написала Бузова на своїй сторінці в соцмережі під знімком в бікіні.

Нагадавши, коханка Тарзана вирішила добити Наташу Корольову новою порцією одкровень: "я була не одна".

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