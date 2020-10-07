Популярний український співак Дмитро Монатік поділився зворушливим сімейним фото з сином

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram щасливий батько опублікував архівні фото з сином, включаючи знімок з пологового будинку. Особисті кадри співак опублікував на честь дня народження свого старшого сина Данила.

"Одного разу на моє запитання тобі 4-річному:"ким ти хочеш стати, коли виростеш?", ти дав відповідь, яка рухає мною по сьогоднішній день і буде це здійснювати в моїй свідомості, поки я є на землі. Ти відповів:"татом"... Я тоді відчув щось, чого ніколи не відчував раніше, щось, що намагаюся відшукати в собі, кожен раз, коли душа на частини рветься і світ намагається збити з ніг", - зізнався Монатік.

За словами артиста, після народження сина все в його житті перевернулося, засяяло і закрутилося. Він подякував своїй дружині Ірині за чудесного сина.

Ірина Монатік також опублікувала у себе в Instagram фото з сином, зазначивши, що добре пам'ятає день його народження.

"Цей день і ці сльози щастя коханого чоловіка @monatik_official, кращого тата на землі, я запам'ятаю на все життя", - зізналася Ірина.

Шанувальники пари бурхливо відреагували на фото.

"Безмежна любов", "я не можууууу!!! Сердечко розривається!", "Ох, Діма! пробрав до сліз!", "Реву", - пишуть люди.

Нагадаємо, що пишногруда дружина Монатіка засліпила формами на відпочинку в Туреччині:"карколомна дама".

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