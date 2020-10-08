Такими їх не всі бачили

У мережі згадують, як виглядали відомі зіркові красені в юності, коли ще не були знаменитими

Як пише Politeka.net, серію фотографій відомих чоловіків опублікували на одній з фан-сторінок в Instagram. На фото представлені популярні артисти в юності і зараз. Користувачі мережі мають можливість подивитися, як сильно за цей час змінилися їхні кумири.

Зірка 90-х Сергій Жуков сильно набрав вагу і постарів.

Микола Басков у свої 43 роки виглядає відмінно, але в молодості він був справжнім красенем.

Григорія Лепса в молодості багато шанувальників не впізнали.

Молодого Філіпа Кіркорова пам'ятають багато. Саме таким його вперше побачила Алла Пугачова і запросила на свої «Різдвяні зустрічі».

Леонід Агутін практично не змінився за роки на сцені.

Олександр Ревва, відомий як Артур Пирожков, став набагато симпатичніше за останні 10 років.

Діма Білан, як і Сергій Лазарєв, теж попрацювали над своїм іміджем.

В архівному фото Валерія Меладзе важко впізнати зірку.

А ось кумир мільйонів Юрій Шатунов сильно постарів за останній час.

Відзначимо, що під фоторепортажем шанувальники залишили багато відгуків.

"Білан кошмар просто", "Юра став мудрим, красивим і брутальним чоловіком», «час не шкодує», "все одно тут без пластики не обійшлося", "Лепс - це пипець" - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Артур Пирожков різко змінив образ, перетворившись на мачо: "Ну ось, так непогано, а то вічно як дебіл".

Як повідомляла Politeka, у мережі показали рятівницю Кіркорова, яка замінила його дітям бабусю: «які гарні».

Також Politeka писала, що ошалілий Басков дав спеку з двома дівчатами на природі і зняв це на камеру: "збулася мрія".