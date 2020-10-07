Відома модель Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", показала все, чим пишається
Зірка зараз проводить час в теплих краях і ділиться спекотними знімками та відео в бікіні, пише Politeka.net.
Зірка постала в одному з останніх сторіз в, можна сказати, розпусному вигляді.
Модель позувала з оголеними грудьми, які прикрила тонким парео. Легка тканина прикрила найінтимніші місця, але при цьому трохи оголила об'єми Роуз: "Ух, який вигляд".
Парео майоріло на вітрі, і, здавалося, зараз з-під нього покажеться найпікантніше.
Фреймут не стрималася після нової нападки Кухар, в скандалі на "Танцях з зірками" новий поворот: "І взагалі, Катя..."
37-річний Комаров із "Світ навиворіт" приголомшив заявою з лікарні: "Шкодую, що..."
Невгамовний син Пугачової і Галкіна вразив поведінкою, постраждала Ліза: "Вони навіть грають золотим…»
"Кварталу 95 "повний капець": Дизель Шоу епічно переплюнув команду Кошового, в мережі з'явилося відео
Також Демі позувала в крихітних чорних плавках-бікіні, які натягнулися на малесеньких бретельках.
Красуня зняла себе з різних гарячих ракурсів, також підносячи камеру до обличчя. Модель поморгала своїми пишними віями і посміхнулася.
Гарячі кадри не зібрали багато лайків і коментарів, адже в сторіз не можна це зробити у відкритому доступі. Однак красуня захопить будь-кого і гідна всіх приємних слів на світі.
Нагадаємо, Демі Роуз повернулася до об'єктива спиною і показала тим самим п'яту точку у всій красі. При цьому, щоб нічого не було приховано, Демі також підняла каштанові локони з плечей і повернула голову боком, спокусливо позуючи.
"Що ви шукаєте в нас. 🧡 ✨ ",- написала зірка.
Раніше повідомлялося, що Демі Роуз показалася в тому, що можна назвати топом з блискучих елементів і ланцюжків. Зірка доповнила образ пов'язкою на голові, а волосся залишила розпущеним. Роуз практично не прикрила пишний бюст, який випирав на фото, завдяки чому кадр став максимально спекотним.
Нагадавши, Демі Роуз спробувала прикрити стразами найпотаємніші місця
А ще Politeka писала, що Демі Роуз без білизни ледь вмістила пишну красу в екстремальне декольте
Також Politeka повідомляла, що Демі Роуз без білизни ледь вмістила пишну красу в екстремальне декольте