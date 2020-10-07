Леся Нікітюк показала нові осінні образи

Відома українська телеведуча опублікувала на своїй сторінці в Instagram дві фотографії, пише Politeka.net.

На першій фотографії знаменитість в сміливій блузці, що не приховує високі груди Лесі і в бежевому плащі, волосся дівчини розпущене.

На другому знімку плащ Нікітюк розкритий і фанати можуть бачити стрункі оголені ноги зірки. Довершують образ стильні чоботи на ногах Лесі.

"ТОП 3 статусів цієї осені... 1. Осінь.. це коли погода шепче-Дура вдягай колготки🙂 2. Якщо восени намастити дах будинку нутеллою, взимку будуть смачні бурульки🙂 3. Якщо відключать гарячу воду, то запах осені стає яскравішим🙂", – підписала знімки зірка.

Фанати оцінили нові образи дівчини, зазначивши в коментарях стиль і красу ведучої.

"Мабуть про ДУРУ😋, бо ми, дівчатка, всі такі 😋😄 Пхахахахах🔥 про нутеллу прям аж захотілось так зробить😂 Красива дама го по пивку! О! Піду намажу дах нутеллою. 😂 😂 😂 👍 Яка гарна! 😍 Обидва фотографії подобаються❤️ Вау.❤ ️ 2 2 ❤ ❤ ️ а мені подобаються чоботи 😉 👍 💖 ох ти Леська і писака😂 😂 😂", - пишуть фанати.

Раніше ми писали, що популярна українська ведуча Леся Нікітюк здивувала шанувальників зайвою вагою і збільшеними грудьми. Зірка ніколи не упускає можливості повеселити своїх передплатників кумедними кадрами. На цей раз вона вирішила наочно продемонструвати, чим відрізняються знімки в Instagram від реального життя.

Так, Нікітюк поділилася одним і тим же фото, обробленим спочатку "під Instagram«, а потім»під реальне життя". На знімку ведуча позує верхи на коні в спокусливому топі і стильних джинсах. У першому варіанті обробки Леся помітно збільшила собі груди і стегна з п'ятою точкою, зробивши свою талію візуально ще тоншою, ніж в реальності.

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася красою під час відпочинку з подругами. Так, на опублікованому знімку Нікітюк позує в оточенні подруг під час того, як вони відпочивають в басейні. При цьому у телеведучої мокра голова, а поверх купальника залишилися гілки.

В цей час подруги знаменитості застигли в пікантних позах, а ракурс нібито зверху надає фотографії особливого шарму. Однак шанувальників знаменитість позбавила від можливості що-небудь сказати-фотографія була викинута в сторіс.

Нагадаємо, Нікітюк з кільцем на безіменному пальці приголомшила новиною: «а ось тепер можна і…».

Як повідомляла Politeka, безтурботна Нікітюк перетворилася на харизматичного ковбоя і показала своїх дівчаток.

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