У Мінфіні відзвітували про масштабні виплати на картки державного Приватбанку

Про це інформує прес-служба Міністерства фінансів.

Йдеться про компенсацію грошей за пробне ЗНО-2020, яке було скасовано через збільшення кількості заражених китайським вірусом.

У профільному міністерстві підкреслили, що станом на 1 жовтня, Міносвіти з ПриватБанком на спеціальні рахунки повернув майже 37 млн гривень (близько 70% від усієї суми).

Тобто, в Україні гроші за скасоване пробне ЗНО-2020 вже отримали майже 150 тисяч осіб.

"Кошти виплачуються на безповоротній основі з Фонду боротьби з хворобою та її наслідками, які були направлені в АТ КБ "Приватбанк" для їх повернення 218 тис.663 учасникам. Проведення виплат відбувається в період з 1 липня по 1 грудня 2020 року через відділення ПриватБанку", - йдеться в повідомленні профільного міністерства.

Варто відзначити, що повернення коштів буде дійсний тільки до 1 грудня 2020 року.

Раніше ми розповідали, які зміни чекають українців у ПриватБанку з 1 жовтня.

Зокрема, за внесення виручки на рахунок через термінали самообслуговування тарифи знижуються з 7 до 5 гривень, незалежно від суми зарахування.

Крім того, скасовуються тарифи за післяопераційне обслуговування: за проведення платежів корпоративних клієнтів на рахунки в інших банках складе 3 грн за платіж, а тариф на внутрішньобанківські платежі - залишається безкоштовним.

Тариф за внесення виручки через касу банку встановлено на рівні 20 грн незалежно від суми зарахування.

Нагадавши, банкомати ПриватБанку перестали видавати гроші: "списання по карті пройшло, але...".

Також Politeka писала, що карти блокують через борги по комуналці, ПриватБанк протверезив українців