Зіркам подвійно важко старіти, адже вони, як то кажуть, заробляють обличчям

На жаль, роки йдуть і ніхто ще не зміг втекти від старості, пише Politeka.net. Однак знаменитості всіма силами намагаються виглядати молодше.

Зокрема, російський співак Філіп Кіркоров у свої 53 роки вирішив поміняти імідж і зробити модні африканські косички. Крім того, артист вибирає яскраві і дорогі вбрання, а його дуети з реперами і відома пісня "Цвет настроения синий" вже давно довели, що Філіп не збирається старіти.

Колишня дружина Кіркорова, Алла Пугачова, старанно молодиться у свій 71 рік. Примадонна російської естради вибирає стильні вбрання. До слова, фахівці помітили, що артистка зробила підтяжку обличчя, шиї і блефаропластику.

Зірка зізналася, що вважає себе старою, і іноді відчуває запаморочення, але головне, "щоб ніжки ходили красиві досі".

43-річний Микола Басков також дотримується наймодніших і молодіжних тенденцій. Нещодавно співак помітно схуд, зайнявся спортом, а також зробив кругову підтяжку очей, в чому сам зізнався.

Басков також співпрацює з сучасними реперами, записуючи з ними хіти.

66-річна Любов Успенська, як і багато років тому, вибирає досить сміливі вбрання, що підкреслюють її достоїнства. Правда, шанувальники помітили - щоб виглядати молодше, артистка зробила пластичну операцію, через що обличчя зірки здається ляльковим.

Користувачі мережі неоднозначно реагують на такі сміливі "випади" зірки.

Серед зірок зарубіжної естради, що молодяться, можна виділити співачку Мерайю Кері. Фігура 50-річної артистки вже далеко не так ідеальна, як хотілося б, але зірка часто молодиться і вибирає сміливі вбрання, що підкреслюють її вади.

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