Знаменита модель Victoria's Secret Алессандра Амбросіо вразила чуттєвими фото з донькою

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала спільні знімки з 12-річною донькою Анею. Обидві красуні були одягнені в неймовірно ніжні і повітряні сукні. Вони стояли біля стіни і намагалися позувати на камеру. Сукні красунь звивалися, що додало кадрам жвавості і шарму.

Незважаючи на юний вік, дочка Амбросіо вже володіє талантом моделі. У неї гарна фігура, довге шовковисте волосся і прекрасна мама, яка з дитинства дає їй майстер-класи з позування.

За кілька годин пост моделі зібрав майже 35 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Я так сильно люблю вас, дівчатка", " просто вау!", "Тааак красиво", "красуні", "чудові жінки", "Алессандра Амбросіо, одна з найкрасивіших жінок планети!", "Ти така красива мила", "чудово", "ABBA були б раді побачити це", "дивовижні", "ти красива, ароматна і смачна!" ,- пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Алессандра Амбросіо вразила фанатів ефектним образом. Красуня позувала в яскравому топі з декольте і завязочками на талії. Наряд підкреслив витончену фігуру красуні, зробивши акцент на самих соковитих місцях.

Нагадаємо, що Алессандра Амбросіо спокусила млосними позами в шкірі:"від цих фото стає жарко".

Як повідомляла Politeka, Алессандра Амбросіо приспустила купальник заради спекотного кадру:"абсолютна краса".

Також Politeka писала, що Алессандра Амбросіо в лавандовому міні показала, що зробило її знаменитістю: "Фантастична".