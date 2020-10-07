Король поп-сцени Філіп Кіркоров здивував шанувальників новою зовнішністю

Нова публікація з'явилася в особистому мікроблозі зірки в Instagram.

Так, популярний співак Філіп Кіркоров відправився в окупований Крим і похвалився, як проводить час у колі близьких.

Більш того, Філіп Кіркоров під час поїздки вирішив відмовитися від кісок і порадував шанувальників новою зачіскою.

"Як завжди отримав не тільки потужний заряд енергії, а й наймудріші поради щодо виховання та оцінювання молодих талантів. Вдячний за досвід, який стане в нагоді вже завтра на конкурсі Дитяча Нова хвиля, де я за традицією буду в кріслі журі", - йдеться в підписі до опублікованих знімків в Instagram.

Шанувальники завалили короля поп-сцени лайками і захопленими коментарями. А деякі користувачі поцікавилися у Кіркорова, куди пропали його кіски.

"Які ви всі молодці. Діти-наше завтра. Нехай вони будуть щасливими хоча б сьогодні у вас на Новій Хвилі", "який гарний", " які чудові фотки! Гарного вам настрою Філіп!", "Такі хороші", "Вже без кісок", "А де косички?", " Філ, посмішка гнила, почни сміятися по-іншому, або коли небудь злися....тому що судячи з фото, ти постійно в різних місцях, судячи з нарядах ,у тебе багато одягу, але б**ть судячи з посмішки то постійно на одній хвилі ....харизма то слабенька ....ти просто роби так, я злий ,я простий, Я задоволений", "ти вже відштовхнув від себе глядачів на зовсім..", - написали фанати в коментарях.

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