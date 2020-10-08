Відома фітнес-модель Ана Чері з подружками влаштувала жаркий відпочинок на курорті

На кадрах Ана позувала в крихітному бікіні. Зірка позувала серед безлічі дівчат, які також наділи купальники і сонцезахисні окуляри. Дівчата апетитно рухали п'ятими точками. Кадри вийшли дуже гарячими і сонячними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Хто наступний!?!! Поміти друга", - написала красуня під кадрами.

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Фанати подивилися відео майже 200 тисяч разів і написали коментарі:

"Це сама нескоординована річ, яку я коли-небудь бачив", " що, в ім'я епілептичних припадків, тут відбувається?", "Ще є час видалити це", " у першої дівчини, другий праворуч, немає ритму ... їй потрібно зупинитися", "білі дівчата, які не вміють танцювати", " у вас судоми або щось в цьому роді?". "Нереально", "деякі з рухів цих жінок", "схоже, у них свербіж, який вони не можуть почухати".

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері не забуває про роботу і під час відпочинку.

Зірка опублікувала фото натягнувши на себе костюм для занять спортом, який сидів на ній просто ідеально. 

Чорний топік підкреслив пишні груди, а бретельки обплели красиву, рельєфну спинку. 

Нагадавши, Ана Чері в "вбранні Єви" показала засмагу в найсміливіших місцях

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