28-річна краснодарська актриса Анастасія Шульженко, що стала знаменитою завдяки Тарзану, знову пройшлася по Наташі Корольовій

Стриптизер Сергій Глушко (справжнє ім'я Тарзана, - ред.) і його дружина, співачка Наташа Корольова сповідалися Ксенії Собчак "у всіх гріхах". Парочка дала відверте інтерв'ю скандальній журналістці, головним посилом якого стало, що вони залишаються разом, незважаючи ні на що, а нещасний Тарзан був просто "опоєний" та "зачарований" шахрайками.

Коханка стриптизера Шульженко не змогла залишатися осторонь і прокоментувала заяви Глушка з Корольовою у себе в Instagram, передає "СтарХит".

Дівчина продовжує запевняти, що її зв'язок з Тарзаном не був одиничним випадком, як це підносить артист, а тривав півтора року. Також вона заявила про те, що досі відчуває якісь почуття до чоловіка Корольової.

Шульженко впевнена, що Глушко обманював і продовжує обманювати дружину, використовуючи її «наосліп», а також вводить в оману Собчак.

"Карта пані Поривай використовувалася наосліп. Вона нічого не знала. Звичайно, їй хочеться вірити своєму чоловікові. Але навіщо брати гріх на душу і звинувачувати в крадіжці? Це ж брехня, пряма брехня. Хоча я не знаю, може бути, у пана Глушка я була не одна?", - ділиться своїми думками актриса.

Справа в тому, що зоряна парочка подала заяву в поліцію з приводу крадіжки коштовностей на суму понад 5 млн рублів.

Раніше ми повідомляли, Шульженко після скандалу вирушила заліковувати нерви на малу батьківщину, до мами в Краснодар. Але й там їй не дають спокій, поскаржилася Анастасія.

Досі їй пишуть образи, чекають люди, куди б вона не йшла, і кидають прокляття слідом. Удари "громадської думки" терплять також її близькі.

"Думала, поїду, заспокою свої нерви, як і мамині. Її теж вже здолали...", - але не так сталося, як гадалося, відзначала актриса.

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