Українська актриса Анна Саліванчук, що стала відомою після серіалу "Свати", розповіла про симптоми китайського вірусу

Як пише Politeka з посиланням на КП в Україні, почувається 35-річна артистка дуже погано.

"Температура тримається 37,6, два дні було 39,8. Нудота, ломота, нездужання. Пропали смаки, запахи, це найогидніше. Могла б хоч шоколадкою себе порадувати, а так все смаку паперу", - поскаржилася Анна.

Також актриса розповіла про те, що їй не відразу надали кваліфіковану медичну допомогу.

"Як тільки дізналася, подзвонила до сімейного лікаря з питанням, що робити. Вона мені каже: "Я у відпустці, мене замінює інша людина". Добре, що є платні клініки, але що робити людям, у яких немає грошей? Нещодавно дзвонить медсестра мого сімейного лікаря. Я кажу їй, що хотіла б, щоб хтось послухав мої легені. На що мені:"Ми не можемо до вас прийти". А для чого тоді сімейний лікар? Людина може і померти так", – поскаржилася Ганна Саліванчук.

Раніше ми писали, що зірка серіалу "Свати" Анна Саліванчук, яка нещодавно стала мамою вдруге, заразилася китайським вірусом. Саліванчук розповіла, що спершу небезпечну хворобу виявили у її чоловіка.

"Як би хотілося взяти всі хвороби, покласти в сумочку і відправити плисти кудись далеко, як у казці, за тридесяте Королівство. Але, на жаль, ми не в казці... Отже, розповідаю. Спочатку симптоми були у чоловіка-нездужання, температура 37,6 і ломота в тілі. Здав аналіз, результат позитивний", - написала артистка.

Також Саліванчук повідомила про свої симптоми. Так, у неї температура піднялася до 39,8, з'явився кашель, ломота, нездужання. Артистка зазначила, що ситуація ускладнюється тим, що вона годує матір.

"Ви розумієте,як це переживати мамі, що годує?",- написала вона.

Саліванчук розповіла і про те, як лікується. При цьому вона висловила велике невдоволення тим, як проходить діагностика хвороби у нас в країні.

"Вообщем, поки збиваю температуру парацетомолом і ношпою, приймаю вітамін С і Д, від горла –Декатилен! Спостерігаємо, що буде далі! До речі, у нас в країні з тестами біда. Навіть за гроші потрібно чекати по 5 днів вільного місця. Ти хворий, з маленькими дітьми, повинен сам приїхати і всім пофіг, що в ліфті, під'їзді, можеш когось заразити... Бережіть себе і не хворійте", – підсумувала актриса.

Нагадаємо, зірка "Сватів" вразила зовнішнім виглядом, фото перевтілення: "зовсім інша".

Як повідомляла Politeka, роздягнена і мокра актриса з " Сватів "попустувала з подружками на гойдалках:" Ух, дівич-вечір!".

Також Politeka писала, що змужнілий актор зі "Сватів" змінився до невпізнання, дівчата мліють: "справжній принц".