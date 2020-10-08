Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе на радість фанатів

На фото красуня позувала в топі і трусиках. Зірка зверху обв'язала їх чимось, а волосся вирішила зібрати в вузол. Сьюзі в окулярах з'явилася перед камерою і підняла руки, демонструючи біцепс. Модель без сорому показувала ідеальний животик і пишний бюст, а також можна помітити в зоні бікіні тату: обличчя легендарного футболіста Ліонеля Мессі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 9 тисяч лайків і написали коментарі:

"Краса", "ти Божественна принцеса", "Привіт, любов моя, я Ісус з MEXICO"," яка красива Малятко", " Омг, ти чудова. я люблю тебе", "я бачу, у вас є тверді дурні", "красивий шарм", "красива чарівна жінка", "Люблю великі банани".

Повідомлялося, що відома модель Сьюзі Кортес обтягнула пружні місця міні-шортами.

Сьюзі цього разу одягла крихітні облягаючі шортики, які ідеально підкреслили її пружні сідниці і оголили "сталеві", рельєфні ніжки.

Зірка трохи виставила п'яту точку назад, тим самим додавши ще більшого обсягу.

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