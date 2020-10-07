Національний банк України повідомив про випуск нової монети

Про це сказано в повідомленні прес-служби фінрегулятора, передає Politeka.

Так, 7 жовтня поточного року НБУ вводить в обіг пам'ятну монету, присвячену Амет-Хану Султану, військовому льотчику-асу, який під час Другої світової війни здійснив 603 бойових вильоти і збив 30 ворожих літаків.

На аверсі монети - композиція, що символізує повітряний бій: літак часів Другої світової війни, під ним - абрис збитого ворожого літака. На реверсі - портрет Ахмет-Хана Султана.

Повідомляється, що монета номіналом 2 гривні випущена тиражем 30 тисяч примірників.

Нагадаємо, Султан-один з найвідоміших військових льотчиків Другої світової війни. Після XX з'їзду КПРС у 1956 році він підписав лист до ЦК КПУ з проханням про реабілітацію кримських татар. За це його не випустили до Франції на ювілей полку "Нормандія – Німан".

Загинув Амет-Хан Султан в 1971 році, виконуючи випробувальний політ на Ту-16лл.

Раніше ми писали, що українцям краще швидше обміняти старі гроші, які Нацбанк прибере з обігу з 1 жовтня. З початку місяця не можна буде розплатитися монетою в 25 копійок, купюрами номіналом 5, 10, 20, 50, 100 гривень, які знаходяться в обігу з 1996 року, а також 200 гривень 2001 року випуску. У той же час регулятор почне вилучати банкноти по 1 і 2 гривні, а також гривневі монети старого зразка - їх ще будуть приймати до оплати, але банки видавати перестануть. Примітно, що НБУ залишає в обороті більш дрібні монети в 10 копійок - це зроблено для того, щоб було легше округляти суми при покупках.

Якщо у кого ще залишилися такі гроші, є час до 30 вересня 2021 року безкоштовно обміняти їх в будь-якому банку по всій території України. Після цього купюри і монети, виведені з обігу, будуть до жовтня 2023 року приймати виключно в Нацбанку і уповноважених банках: "ПУМБ", "ПриватБанк", "Ощадбанк" і "Райффайзен Банк Аваль".

Поступову заміну паперових банкнот низьких номіналів на металеві монети Національний банк розпочав майже два з половиною роки тому, навесні 2018 року. Очікується, що така заміна дозволить заощадити державі близько 1 млрд гривень, оскільки за даними НБУ, Банкноти низьких номіналів швидко зношуються і за рік або два приходять в непридатний стан. У той же час тривалість життя монет значно вище, ніж тривалість життя банкнот і становить 20 - 25 років.

Нагадаємо, що всі старі монети і купюри, випущені до 2003 року, можна буде обміняти на нові у відділеннях будь-якого банку до 30 вересня 2021 року. Після 2021 року і протягом до 2023 року українці зможуть обміняти старі гроші в Ощадбанку, ПриватБанку, ПУМБі або Райффайзен Банк Аваль.

Додамо також, що українці неодноразово висловлювали невдоволення оновленими грошима і вимагали від НБУ припинити карбування монет номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень. Зокрема відповідну умову містить петиція, яка з'явилася на сайті президента. У зверненні наголошується, що монети тільки створюють додаткові незручності і "є поштовхом до інфляції і знецінення грошей".

Нагадавши, "можуть дати сто доларів": Нацбанк скасував 25 копійок, на яких монетах тепер можна заробити.

Як повідомляла Politeka, Нацбанк вводить в обіг нові гроші перед скасуванням популярної монети і банкнот.

Також Politeka писала, що Нацбанк попередив про важливі зміни, якими гривнями не можна буде розплачуватися.