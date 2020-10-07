Мошенники выдумывают новые способы завладения личными средствами украинцев

Об этом говорится в материале Обозревателя.

Сейчас злоумышленники используют QR-коды, с помощью которых телефоны жертв заражаются специальными вирусами.

Вредоносное обеспечение потом дает мошенникам доступ к социальным сетям жертвы или даже к банковскому приложению.

"Ко мне буквально неделю назад обращались из киберполиции по поводу консультаций о таком виде мошенничестве. Из-за карантина в большинстве кафе и ресторанов используют QR-код вместо традиционного меню, это может привести к росту случаев мошенничества", - утверждает эксперт Олеся Данильченко.

Для функционирования этой схемы мошенники оставляют листики с QR-кодами на столбах, в кафе и ресторанах (чтобы посетители приняли и за меню). Люди переходят по ссылке на сайт, где предлагается установить некое обеспечение, после чего в телефон проникает вирус, который может получить доступ к онлайн-банкингу.

"Цель всегда одна и та же – получить доступ к средствам, взломать почту, банковское приложение, снять средства с карты. Здесь нет ничего нового. Все начиналось с того, что такие ссылки просто присылали в сообщениях в соцсетях. Потом, когда сообщения перестали открывать, начали взламывать страницы и отправлять списку контактов и друзей ту же ссылку. Сейчас, когда и украинцы стали более осторожными пользователями, и социальные сети усовершенствовали механизм верификации и оперативно реагируют на жалобы, мошенники пользуются QR-кодами", – объяснила все нюансы эксперт по кибербезопасности Маргарита Сичкарь в общении с журналистами.

Ранее мы писали, что украинцам раскрыли опасность "удаленной работы с хорошей зарплатой", которую начали в последнее время всем предлагать.

Работа заключается в осуществлении денежных переводов через личные счета. Но в НБУ предупреждают, что такие переводы - операции по отмыванию денег.

Из-за такой работы, как объясняют в пресс-службе госрегулятора, украинцы рискуют попасть в тюрьму.

Напомним, полсотни украинцев попались на удочку днепровских мошенников: подробности схемы.

Ранее Politeka писала, что опасная мошенница устроилась в Харькове: украдены десятки миллионов.

Также Politeka сообщала, что банда воровок разбушевалась в Киеве, фото мошенниц: жители массово жалуются.