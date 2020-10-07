Стало відомо, коли в Україні може стартувати опалювальний сезон

Про це пише Обозреватель.

Згідно із законодавством, якщо середньодобова температура протягом трьох днів складе +8, то в Україні запустять опалювальний сезон.

В середньому українці віддають за опалення приблизно 70% від усіх витрат на комуналку. І вже в листопаді, коли побутові споживачі отримають платіжки за жовтень, доведеться витратити на енергоресурси значно більше.

Також у жовтні стартує подорожчання газу для населення, від якого залежатиме кінцевий тариф опалення.

Експерт Артем Копман попереджає, що у розпал сезону, в грудні-лютому, газ може підскочити в ціні від 5,8 до 7 грн за кубометр, через що пропорційно злетять ціни і на опалення.

"Зараз ціна контрактів на вересень вже становить 5,5 - 5,8 грн за кубометр з урахуванням транспортування до кордону України. Але ціна змінюється щодня. Ближче до грудня ми вже бачимо ціну контрактів більш ніж 7 грн за кубометр", - додав експерт з енергетичних питань в коментарі журналістам.

Раніше ми розповідали, хто насправді вирішує, які цифри будуть в платіжках за комуналку.

Відповідальність за високі тарифи лежить саме на місцевій владі, оскільки саме вони формують і погоджують тарифну сітку для побутових споживачів.

За словами експерта Сергія Бикова, перед місцевими виборами ніхто не зважиться на підвищення тарифів для населення, оскільки це негативно відіб'ється на рейтингу.

Політолог Микола Давидюк, у свою чергу, пояснив, що високі тарифи на комунальні послуги - простий спосіб наповнення місцевого бюджету за рахунок простих українців.

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