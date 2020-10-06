Зірка проекту "Танці з зірками" Санта Дімопулос вразила новим образом і розповіла про те, яке отримала прізвисько

Українська співачка, яку раніше відзначила на проекті «Танці з зірками» одна з суддів Катерина Кухар, поділилася новим постом в Instagram. Про це пише Politeka.net.

"Чорна пантера. Я не вперше чую це прізвисько в свою сторону, але вперше - в публічній площині: з екрану телевізора, з вуст ведучого телешоу, під час прямого ефіру", - написала Санта.

Вона також поділилася своїм трактуванням цього прізвиська. Судячи з її слів, Чорна пантера-це одночасно сильна, безстрашна і ніжна жінка, яка "вміє любити і цінувати: себе, своїх близьких, своє життя".

Дімопулос також поділилася новим знімком. На ньому вона позує в оригінальному танцювальному платті, виконаному ніби з декількох окремих мереживних частин. Наряд відкриває частину засмаглої грудей і живота красуні, підкреслюючи її природні форми.

Шанувальники Санти бурхливо відреагували на її пост.

"Ух, ці рельєфи в області живота. Ще: та, яка вміє рухатися з супершвидкістю", "так Санта))) це про вас Вам треба після шоу провести тренінг: Як розвинути в собі пантеру", "красуня! Найшикарніша дівчина", "яке разюче схожість. Ви неймовірна", "красива пантера і найсильніша з самок розумничка", "шалено красива пантера. Продовжуйте надихати жінок", - пишуть люди.

До цього ми писали, що Санта, згадуючи про свою участь в" ВІА Гре "розповідала, що була трохи розчарована" атмосферою " в колективі.

"У мене там не було друзів. Я питала про це у Кості (продюсера групи Костянтина Меладзе, - ред.). Він сказав, що з самого початку так склалося, що дівчата не дружать. Мені це здавалося дивним, оскільки я людина східна, відкрита, звикла до тепла в спілкуванні", - ділилася зірка.

Нагадаємо, екс-ВІА Гра Дімопулос вразила одкровенням про свою суперницю Надії Мейхер.

Як повідомляла Politeka, Санта Дімопулос розкрила непривабливу правду про закулісся "ВІА Гри".

Також Politeka писала, що Кухар з "Танців з зірками" назвала своїх фаворитів у шоу, Дімопулос пора переживати.