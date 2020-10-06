Відома українська модель Міла Кузнєцова, яка є володаркою найбільшого в Україні бюста, подражнила своїми "м'ячиками"

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала дуже спокусливе фото. Кузнєцова стояла на природі в смугастому платтячку з дуже глибоким декольте. Неосяжні принади зірки так і норовили вирватися назовні. Щоб надати фото особливої пікантності, Міла підняла сукню і грайливо піднесла руку до обличчя.

"Якщо сьогодні не ходиш, завтра доведеться бігти", - підписала фото модель.

За кілька годин її пост зібрав понад 4 тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Міла, ти дуже позитивна і просто дівчина вогонь", "ти справжня красуня, я захоплююся твоєю жіночністю", "Вау, яке гарне фото, ви відмінно виглядаєте", "солоденька", "Як Ви красиво засмагли, справжня шоколадка", "Ти шикарно виглядаєш, бажаю тобі гарного дня", "Міла, ви як завжди чарівні! Видно, що насолоджуєтеся життям, і спасибі що несете позитив", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Міла Кузнєцова показала себе на радість фанатів. Модель за традицією одягла наряд з глибоким декольте і позувала поруч з плакатом, на якому був зображений Джекі Чан.

Нагадаємо, що Міла Кузнєцова розкрила халатик і показала всю себе: "одружився б".

Як Politeka писала, що Міла Кузнєцова переборщила з розміром декольте на велопрогулянці:"неможливо не любити".

Також Politeka повідомляла, що Міла Кузнєцова блиснула формами і показала, як отримує незабутні враження: «дуже чітко».