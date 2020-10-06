Діти Алли Пугачової і Максима Галкіна підкорили милим фото на тлі басейну

Яскравий знімок з Лізою і Гаррі Галкіним з'явився на одній з фанатських сторінок російського зоряного сімейства в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

На фото діти позують на тлі басейну. При цьому Гаррі одягнений в джинсові шорти і білу майку, а його сестра – в милий рожевий халатик. Брат обіймає сестру за плече і посміхається в камеру, а дівчинка лукаво дивиться на нього з кумедним виразом обличчя.

"Такі гарненькі", - йдеться у підписі до фото.

Шанувальники зіркових діток активно коментують знімок.

"Милі діти!", "Два сонечка", "а раніше Лізонька завжди обнімашки любила, Гарік не дуже, А тепер молодець", "Приголомшлива парочка, неможливо чарівні і шедеврально красиві діти", "які ви солодкі, Галчата", "як швидко підросли", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що діти співачки Алли Пугачової і гумориста Максима Галкіна стали улюбленцями публіки.

На одній з фан-сторінок зіркової сімейки опублікували фото двійнят, народжених від сурогатної матері, які приголомшили своєю милотою.

Підросли діти, були в білих футболках і максимально натурально позували на камеру. Ліза з двома косичками посміхнулася і нахилила голову набік. Гаррі теж злегка посміхнувся.

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Як повідомляла Politeka, підросли двійнята Пугачової і Галкіна убили зовнішністю: "синок гарнішає, а Лізонька...".

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