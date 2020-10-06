19-річна французька фотомодель і актриса Тілан Блондо розбурхала неземною красою

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала свіже фото. На знімку Тілан, яку з дитинства прозвали найкрасивішою дівчинкою в світі, позувала у вельми спокусливому образі. На ній був надітий чорний піджак. Судячи з фото, вона одягла його на голе тіло, так як в кадр не потрапив інший одяг.

Красуня була ідеально нафарбована. Особливу увагу привернули її пухкі губи і неймовірно виразні очі. Волосся моделі було акуратно укладене і заховане під піджак. Варто відзначити, що, подорослішавши, Тілан зовсім не втратила своєї краси. Навіть навпаки. З кожним роком вона розквітає як квітка і перетворюється в красиву жінку.

За 40 хвилин пост зірки зібрав понад 35 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Краса", "Красива", "Чудово!", "Хто-небудь знає, що це за колір волосся?", "Тілан, ти така красива", «неземна», «ти нереальна», «просто чудово», "Така натуральна", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Тілан Блондо похвалилася розкішною фігурою в білому топі. Модель не стала надягати під низ білизну, розбурхавши виглядом своїх пружностей. Крім цього, Блондо засвітила плоский животик.

Нагадаємо, що Тілан Блондо вбралася у все чорне і ошелешила заявою: "ніяких посмішок".

Як Politeka писала, що Тілан Блондо в дірявому одязі вразила наповал зухвалою красою:"дика троянда".

Також Politeka повідомляла, що Тілан Блондо похвалилася декольте до пояса:"Beautiful babygirl".