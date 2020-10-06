Легендарна голлівудська актриса і модель Памела Андерсон подражнила шанувальників своїм найяскравішим образом

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram зірка вирішила опублікувати архівне фото з серіалу, завдяки якому вона стала відомою і впізнаваною. Йдеться про серіал «Рятувальники Малібу», де Памела грала спокусливу красуню в червоному обтягуючому купальнику. На фото видно, як силіконові груди зірки так і норовлять вистрибнути з кайданів.

На другому фото, яке опублікувала Андерсон, знято її обличчя крупним планом. Вона дивиться вдалину, її очі сліпить сонце.

"Стань веганом. Будь кращим коханцем", - грайливо підписала модель фото.

Як відомо, Памела Андерсон є вегетаріанкою. Вона перестала їсти м'ясо ще коли була підлітком. Модель багато часу приділяє рекламі вегетаріанства, знімається в рекламних роликах і співпрацює з організацією «Люди за етичне поводження з тваринами».

Раніше ми писали, що Памела Андерсон підкорила королівським образом. Красуня позувала в неймовірно красивій сукні з корсетом. Вона спустила платтячко з плечей, спокусивши навіть найстійкіших шанувальників. Корсет із зав'язочками на спині обтягнув струнку талію, піднявши груди моделі. В руках молода Памела тримала келих.

Нагадаємо, що Памела Андерсон відчинила прозорий халатик, заманюючи в басейн:"Богиня".

Як Politeka писала, що Памела Андерсон в обтягуючому купальнику нагадала, чим спокушає чоловіків: "я заподію тобі біль...".

Також Politeka повідомляла, що Памела Андерсон задерла ніжки, засвітивши найцікавіше:"шалено красива".