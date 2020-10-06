Українців захистять від прихованих відсотків і санкцій, які стягуються з позичальника

Як пише Politeka.net, про це повідомили на офіційному сайті Нацбанку. Зазначається, що президент України підписав законопроект, який зобов'язує фінансові установи розкривати повну вартість кредитів, включаючи ті, які беруться на місяць і становлять менше 5 тисяч гривень (мінімальна зарплата).

Законом встановлюється максимальний розмір штрафу, який фінустанова може стягнути з позичальника в разі прострочення платежу. Ці санкції не повинні будуть перевищувати подвійної суми кредиту.

Як пояснює представник НБУ Ольга Лобайчук, закон дозволить захистити українців, які користуються споживчим кредитом. Так як більшу частину грошей українці займають в небанківських установах, вони часто стають заручниками непрозорих умов і змушені платити великі суми, щоб розрахуватися з боргами.

"Так як вимоги до розкриття інформації не поширювалися на так звані мікрокредити, громадяни мали чимало проблем. Серед основних-нерозуміння повної вартості кредиту і санкцій у разі прострочення, які могли потроїти або навіть збільшити борг людини в десятки разів", - зазначила Лобайчук.

Документ набуде чинності через три місяці. Після цього, фінкомпанії повинні будуть вказувати при кредитуванні реальну річну процентну ставку, що включає абсолютно всі витрати клієнта. Законом буде заборонено вказувати в рекламі цифри, які можуть ввести клієнта в оману. Наприклад, процентні ставки на рівні 0%.

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