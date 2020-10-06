Експерт розповів, що може допомогти знизити вартість

Українців попередили про можливе зростання цін на продукти і пояснили причини

Заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", член-кореспондент НААН Микола Пугачов повідомив, що в Україні очікується зростання вартості продуктів на 5-10%.

Крім погоди на сільське господарство вплинули й інші фактори. Зокрема, в 2018 році депутати Верховної Ради урізали половину зарплати з вчених-аграріїв на будівництво басейнів, пише Голос.

Цього року не вдалося реалізувати с / г-потенціал

За словами Пугачова, менший збір зерна в Україні в 2020 році на 7-10 мільйонів не призведе до катастрофи і люди не будуть голодувати.

Після того як збільшаться ціни на реалізацію с/г-продукції, подорожчання в супермаркетах можна чекати через місяць-два.

Зменшити ціни допоможе імпорт продуктів в Україну.

Крім того, в значній мірі вартість продуктів в супермаркеті залежить від курсу валют, оскільки імпорт йде за світовими цінами.

Експерт запевняє, що стрімкого зростання вартості продуктів до кінця цього року не очікується, відбудеться сезонне зростання цін на 5-10%, і в значній мірі він буде забезпечуватися попитом і рівнем імпорту.

Нагадавши, експерт Олексій Дорошенко, попередив, що в 2021 році через різкий стрибок курсу долара відбудеться тотальне підвищення цін практично на всі товари/послуги.

На тлі знецінення гривні вгору підуть і ціни на паливо в Україні. А через подорожчання бензину можуть змінитися розцінки на продукти харчування в магазинах.

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