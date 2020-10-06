Зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко розповіла про атмосферу, яка панує на знімальному майданчику проекту

Відома російська актриса, полюбилася багатьом по ролі Валюхи в серіалі "Свати", розповіла про те, як їй працювалося на зйомках. Її цитата з'явилася на одній з фан-сторінок серіалу в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Так, Кравченко зізналася, що вважає атмосферу на знімальному майданчику ідеальною.

"Вважаю, що на знімальному майданчику серіалу «Свати» було все ідеально. Від вдало виставленого кадру, до всього акторського підбору. Особливою рисою відзначилися наші маленькі герої серіалу - Костя і Аня. Здорово, що в такому молодому віці високо будується акторський талант", - підкреслила актриса.

Також автори публікації поділилися фотографією Кравченка з одним з юних акторів «Сватів» Костянтином Чернокрилюком. На ній актори позують у своїх серіальних образах.

Шанувальники Кравченка активно коментують публікацію.

"Талановиті всі абсолютно! Просто відпочиваєш. Важливо в наш час. Спасибі вам величезне", "ви всі молодчини!", "Я милуюся всіма, а Вас, вірніше Вашу героїню Валюху я мимоволі стала копіювати", "Костя і Аня були на майданчику органічні, не грали, а, жили! Були під стать дорослим!",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що Кравченко приголомшила змінами в зовнішності.

Уточнимо, що на знімку Кравченко позує явно постаріла. На себе вона накинула темного кольору курточку, а на плечі видніється лямка від сумки. Але, незважаючи на це, шанувальники зірки прийшли в захват від побаченого.

Нагадаємо, Валюха зі "Сватів" налякала перевтіленням у зовнішності, актрису не впізнати.

Як повідомляла Politeka, Валюха з "Сватів" захопила нев'янучою красою поруч з молодою колегою по серіалу.

Також Politeka писала, що постаріла Валюха з "Сватів" приголомшила траурним виглядом і визнанням про серіал: "життя зупинилося".