34-річна співачка і ведуча "Дом-2" Ольга Бузова, яка бере участь у шоу "Льодовиковий період", поділилася зворушливим знімком зі своїм партнером

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Ольга опублікувала фото зі своїм партнером по шоу, російським фігуристом Дмитром Соловйовим. На фото парочка давала інтерв'ю журналістам. 31-річний Дмитро ніжно обіймав Ольгу за талію, а вона дивилася на нього захопленим поглядом і посміхалася.

"Мої хороші, знаю, що ви нервували разом зі мною, адже сьогодні вівторок, а значить ми виступали з новою програмою. Коротко - ми зробили це. І дуже хочу, щоб ви швидше побачили всі наші номери. Адже ми стараємося для вас", - зазначила Бузова.

У коментарях шанувальники співачки залишили їй масу приємних слів. Деякі запідозрили артистку в почуттях до Соловйова. Схоже, хлопцю Бузової, Даві, пора ревнувати.

"Без сумнівів все вийшло дуже добре, і номер з таким партнером буде вогонь", "Ви так класно разом виглядаєте", "Я заворожений першим номером, дуже красиво і талановито", "Краща як завжди", "Айя-яй-яй!! Які закохані очі у вас Ольга", "як же круто, коли людина підкорює нові висоти і розширює свої горизонти", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Бузова закинула ноги на спортивного мачо і зачарувала пружними сідницями: "Дава ще не...".

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