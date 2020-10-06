24-річна дочка важко хворої актриси Анастасії Заворотнюк Анна приголомшила ніжним вбранням

Як пише Politeka.net, свіже фото красуня опублікувала у себе в Instagram. Дівчина була одягнена в неймовірно красивий жіночний костюм. Вона одягла тісний топ, який підкреслив її пишні груди. Внизу красувалися міні-шортики, представивши загальному огляду ніжки красуні. Образ дівчина доповнила білою накидкою і капелюшком. Виглядала Заворотнюк чудово.

"Дорогі мої коти, ми з дівчатками вирішили влаштувати сюрприз для вас і подарувати багато дуже класних подарунків!",- звернулася Ганна до підписників, повідомивши, що планує провести розіграш подарунків.

За шість годин пост дівчини зібрав майже 3 тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Здорово. Дуже красива!", "Це з розуму зійти! Твоя краса надихає аж сама кайфую від того як красиво волосся лежить. Ідеальна картинка", "яка ж ви красива", "це супер", "Ганнуся, дорога, ти прекрасна. Здоров'я тобі сонечко", "Ганнуся, ви шалено красива, чудово виглядаєте на цьому фото", «краса страшна сила», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Анна Заворотнюк похвалилася розкішним образом в шкіряній курточці, джинсах і кросівках. Дівчина позувала на тлі квітів, що зробило знімок особливо яскравим.

Нагадаємо, що Анна Заворотнюк приголомшила різкою зміною зовнішності, відео: "дізналася, що вона приховує...".

Як Politeka писала, що Анна Заворотнюк в екстра-міні і шкірі вийшла на червону площу: "Королева краси".

Також Politeka повідомляла, що Анна Заворотнюк у сукні з відвертим декольте вбила наповал:"фігурка вогонь".