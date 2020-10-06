З держбюджету України виділять понад 670 мільйонів гривень на підвищення зарплат

Як пише Politeka.net з посиланням на офіційний сайт президента України, про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час наради у президента.

Зазначається, що гроші були виділені на підвищення зарплат українським лікарям. Половина лікарень вже отримала кошти на підвищення виплат. Щоб отримати гроші, лікарні повинні укласти договори з Національною службою здоров'я. Станом на 5 жовтня, такі договори уклали вже близько 80% медзакладів.

Як відомо, у 2021 році МОЗ запланувало надбавки до зарплат медичних працівників. Підвищення заробітних плат закладено в бюджет на наступний рік. У відомстві зазначають, що зарплата лікарів зможе досягати 22-25 тисяч гривень, а медичного персоналу – близько 12 тисяч гривень. Зарплата буде відрізнятися в залежності від посади і досвіду роботи.

Раніше ми писали, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов звинувачував керівництво лікарень у зриві доплат медикам. Вже в кінці вересня лікарі повинні були отримати підвищені виплати, але головні лікарі вчасно не уклали договори з Нацслужбою здоров'я. Так, станом на 22 вересня лише половина лікарень оформила папери.

Нагадаємо, що падіння зарплат і звільнення: хто з українців залишиться без грошей і роботи найближчим часом.

Як Politeka писала, що "зарплати збільшать спочатку на 20%, а потім ще на 8,3%": кого і з якого числа чекають нові оклади.

Також Politeka повідомляла, що у Кабміні розкрили, кому і коли виділять гроші, а також назвали суми.