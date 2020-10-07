Курс валют в Україні 7 жовтня обрадує українців несподіваною стабілізацією долара

Як пише Politeka.net з посиланням на офіційний сайт Національного банку України, в середу курс «зелених» трохи стабілізується. Долар навіть втратить кілька копійок після тривалого зростання.

Так, 7 жовтня 1 долар можна буде купити за 28,36 гривень, хоча днем раніше його продавали за 28,4 гривні.

Євро, навпаки, продовжить рости, при чому, дуже швидкими темпами. У середу 1 євро можна буде купити за 33,48 гривень, хоча днем раніше євро продавали за 33,4 гривні.

Варто відзначити, що економічні експерти попереджали, що гривня буде стрімко знецінюватися, так як НБУ не уповільнює темпи падіння нацвалюти, а умов, щоб зміцнити гривню, немає.

Раніше ми писали, що в жовтні на валютному ринку України будуть зберігатися девальваційні очікування. Однак експерти вважають, що інтенсивність обвалу гривні повинна знизитися, адже аграрії та імпортери повинні поступово знижувати свою активність після закупівель на початку осені.

Незважаючи на це, за оцінками експертів, до кінця року ми можемо побачити долар по 29,5 гривень. Через зростання курсу будуть рости і ціни, що безсумнівно вдарить по гаманцях українців.

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