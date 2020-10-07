Настя Каменських, Віра Брежнєва, Христина Асмус та інші зірки показали, що не гребують книгами

На першому фото здалася Христина Асмус. Зірка сиділа в кафе за столиком, а поруч можна побачити невідомого красеня. В руках вона тримала книгу "Мейер", яку прочитала і дуже нахвалювала. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому знімку Настя Каменських. Красуня сиділа на зручному дивані і тримала в руках книгу. Поруч можна побачити її улюбленицю-собаку Мімі.

На третьому місці вже Сьюзі Кортес. Зірка була в стрінгах і джинсовій куртці, а образ доповнила чобітьми. Дівчина лежала і читала невідому книгу.

На наступному Карді Анастасія Волочкова. Зірка позувала на тлі бібліотеки, а в руках тримала книгу. Красуня з'явилася в чорно-білих тонах.

На п'ятому фото вже Віра Брежнєва. Зірка сиділа за книгою в якійсь лабораторії. Якщо вірити підпису, то співачка перебувала в найбільшому банку ДНК майже всіх розлучень на землі і щось вивчала.

Закриває топ Ольга Бузова. Красуня показала себе у футболці, штанях, а образ доповнила ременем. В руках телеведуча тримала книгу "Адміністратор Instagram". Зірка дивилася в неї і щось читала.

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