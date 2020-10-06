В Україні хочуть збільшити тариф на медпослуги з надання екстреної медичної допомоги

Про це передає Politeka з посиланням на ресурс Finance.ua.

За інформацією Національної служби здоров'я України, даний тариф буде враховувати надання екстреної медичної допомоги тим пацієнтам, у яких виявлять підозру або встановлений коронавірус.

У службі нагадали, що на сьогоднішній день екстрена медична допомога надається українцям безкоштовно, крім того, для цього не потрібна декларація з сімейним лікарем або направлення від нього.

Йдеться про екстрену допомогу на місці події, а також під час транспортування пацієнтів, які потребують медичного супроводу до медзакладу та при особистому зверненні людини, яка перебуває у стані, що загрожує для життя, до підрозділу ЕМП.

"У програмі медичних гарантій пропонується збільшити тариф на медпослуги з надання екстреної медичної допомоги. Цей тариф буде враховувати надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим COVID-19", – сказано в повідомленні.

У відомстві також повідомляють, що через пандемію китайського вірусу бригади "швидкої" виїжджають до хворих у разі їх критичного стану.

"Незалежно від того, підтвердиться діагноз чи ні. НСЗУ оплачує виїзд бригади "швидкої" до пацієнта як з підтвердженим захворюванням, так і з підозрою на нього", – додали в службі.

Раніше ми писали про те, що в Києві щодня на чергуванні перебувають майже 160 швидких. Про це під час брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, цілодобово екстрену медичну допомогу киянам надають 158 бригад "швидких", але це йдеться про денну зміну. Водночас вночі працює 130 бригад швидкої допомоги.

"У Центрі екстреної медичної допомоги цілодобово працюють 10 окремих бригад для надання допомоги та госпіталізації пацієнтів з СOVID-19. Йдеться про випадки, коли медики виїжджають на виклики до пацієнтів з підозрою або з підтвердженим діагнозом "коронавірус", – підкреслив Віталій Кличко.

Стало відомо, як українці ставляться до можливого підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Це випливає з опитування, проведеного експертами соціологічної служби Центру Разумкова.

Так, готові оплачувати комунальні рахунки в разі, якщо тарифи підвищаться, трохи більше половини опитаних респондентів, а саме 53,3%.

12,3% опитаних українців категорично проти такого розвитку подій, вони заявляють, що в разі підвищення тарифів платити перестануть взагалі.

Багато хто не знає, як надійдуть в даній ситуації, таких виявилося 34,4% із загального числа респондентів.

Опитування було проведено з 17 по 23 вересня у всіх регіонах України, крім непідконтрольних Києву. Всього було опитано 1,2 тисячі осіб. Стверджується, що похибка вибірки не повинна перевищувати 3%.

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