В Украине хотят увеличить тариф на медуслуги по оказанию экстренной медпомощи

Об этом передает Politeka со ссылкой на ресурс Finance.ua.

По информации Национальной службы здоровья Украины, данный тариф будет учитывать оказание экстренной медпомощи тем пациентам, у которых выявят подозрениее или установленный коронавирус.

В службе напомнили, что на сегодняшний день экстренная медицинская помощь предоставляется украинцам бесплатно, кроме того, для этого не требуется декларация с семейным врачом или направление от него.

Речь идет об экстренной помощи на месте происшествия, а также во время транспортировки пациентов, нуждающихся в медицинском сопровождении в медучреждение и при личном обращении человека, находящегося в состоянии, угрожающем для жизни, в подразделение ЭМП.

"В программе медицинских гарантий предлагается увеличить тариф на медуслуги по оказанию экстренной медицинской помощи. Этот тариф будет учитывать оказание экстренной медицинской помощи пациентам с подозрением или установленным COVID-19", – сказано в сообщении.

В ведомстве также сообщают, что из-за пандемии китайского вируса бригады "скорой" выезжают к заболевшим в случае их критического состояния.

"Независимо от того, подтвердится диагноз или нет. НСЗУ оплачивает выезд бригады "скорой" к пациенту как с подтвержденным заболеванием, так и с подозрением на него", – добавили в Службе.

Ранее мы писали о том, что в Киеве ежедневно на дежурстве находятся почти 160 скорых. Об этом во время брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, круглосуточно экстренную медицинскую помощь киевлянам оказывают 158 бригад "скорых", но это речь идет о дневной смене. В то же время ночью работает 130 бригад скорой помощи.

"В Центре экстренной медицинской помощи круглосуточно работают 10 отдельных бригад для оказания помощи и госпитализации пациентов с СOVID-19. Речь идет о случаях, когда медики выезжают на вызовы к пациентам с подозрением или с подтвержденным диагнозом "коронавирус", – подчеркнул Виталий Кличко.

Стало известно, как украинцы относятся к возможному повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Это следует из опроса, проведенного экспертами социологической службы Центра Разумкова.

Так, готовы оплачивать коммунальные счета в случае, если тарифы повысятся, чуть более половины опрошенных респондентов, а именно 53,3%.

12,3% опрошенных украинцев категорически против такого развития событий, они заявляют, что в случае повышения тарифов платить перестанут вообще.

Многие не знают, как поступят в данной ситуации, таковых оказалось 34,4% из общего числа респондентов.

Опрос был проведен с 17 по 23 сентября во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных Киеву. Всего было опрошено 1,2 тысячи человек. Утверждается, что погрешность выборки не должна превышать 3%.

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